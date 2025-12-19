Orsi boccia lo scambio | Cristante per McKennie? Affare improponibile! Juve Roma è una partita di svolta chi vince domani sera…
Il confronto tra Juventus e Roma si avvicina, promettendo una sfida decisiva. Orsi esprime scetticismo sull’ipotesi di uno scambio tra Cristante e McKennie, definendola improbabile. La partita di domani all’Allianz Stadium si preannuncia come un crocevia importante per le ambizioni delle due squadre, con chiusure e analisi che aggiungono pepe a un duello già carico di tensione.
Orsi boccia quell’ipotesi di scambio tra bianconeri e giallorossi a gennaio e analizza il big match in programma domani sera all’Allianz Stadium. La vigilia di Juventus-Roma non è fatta solo di vibrante attesa per il calcio d’inizio, ma si accende improvvisamente anche di intriganti voci di calciomercato che intrecciano il destino delle due squadre. Nelle ultime ore, infatti, è circolata con insistenza l’ ipotesi di uno scambio a centrocampo che vedrebbe coinvolti due titolarissimi delle rispettive rose: il giallorosso Bryan Cristante e il bianconero Weston McKennie. A commentare questa suggestione e ad analizzare i temi caldi della sfida dell’Allianz Stadium è intervenuto Fernando Orsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: David Openda, ballottaggio aperto in vista di Juve Roma: l’idea di Spalletti verso il big match di domani sera, a chi dovrebbe toccare
Leggi anche: Paganin boccia lo scambio Thuram Frattesi: il suggerimento per i nerazzurri di una nuova pista
Cristante per McKennie? Orsi: "Viene da ridere a pensare che la Roma lo faccia" - Roma, una partita che può dire molto riguardo alle reali intenzioni delle due squadre per la lotta nell'alta. tuttomercatoweb.com
Nata tra i rami di sambuco e i nidi di rondine, Elfa Veggy è un vero talento con gli animali: cani, gatti, canarini, orsi, renne… perfino con il tuo pesce rosso! Ma affrettati: hai tempo fino al 28 dicembre per accoglierla e renderla parte del tuo Natale! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.