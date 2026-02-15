Catanzaro torna alla BIT dopo 15 anni | nuova strategia per attrarre turisti e valorizzare il territorio calabrese

Catanzaro torna alla BIT dopo quindici anni, portando una nuova immagine e idee per attirare visitatori. La città calabrese ha deciso di partecipare alla fiera di Milano il 15 febbraio 2026, per rilanciare il turismo e far conoscere meglio il territorio. Un elemento concreto della partecipazione è la presentazione di un logo rinnovato e di iniziative mirate a valorizzare le sue attrazioni principali.

Catanzaro Rilancia il Turismo alla BIT: Una Nuova Strategia per la "Città tra Due Mari". Catanzaro ha interrotto un'assenza di oltre quindici anni e ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano il 15 febbraio 2026, presentando una rinnovata identità visiva e una strategia di promozione mirata a posizionarsi come destinazione autentica nel cuore del Sud Italia. L'iniziativa, attesa da operatori del settore, mira a rilanciare l'immagine della città e ad attrarre un flusso di turisti alla ricerca di esperienze genuine. Un'Attesa di Quindici Anni e la Pressione degli Operatori.