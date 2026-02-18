ArtEcclesiae Catania alla Bit Milano | Turisti in crescita e 25 assunzioni per valorizzare il patrimonio diocesano catanese

ArtEcclesiae Catania ha attirato l'attenzione alla BIT di Milano, dove ha mostrato un aumento dei visitatori e annunciato 25 nuove assunzioni. La partecipazione della diocesi catanese ha portato in evidenza il patrimonio culturale locale, che sta diventando un elemento chiave per il turismo in città. La presenza alla fiera ha anche permesso di rafforzare i contatti con operatori internazionali e di promuovere le iniziative di valorizzazione del territorio. La kermesse si è conclusa con buoni riscontri per il progetto catanese.

Il focus a due mesi dall'attivazione del percorso dei beni culturali ecclesiastici in accordo con l'Arcidiocesi di Catania. Ne hanno parlato l'assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato e il presidente Paolo Babbo. l modello ArtEcclesiae Catania è stato apprezzato alla Fiera BIT di Milano, la Borsa internazionale del turismo, conclusa la scorsa settimana, che ogni anno riunisce i principali attori globali dell'offerta turistica. L'attività, frutto di un accordo con l'Arcidiocesi di Catania e coordinata da AR.CA, guidata da Paolo Babbo, anche presidente di ArtWork, offre un nuovo modello di accoglienza e cura del turista lungo l'itinerario che si snoda attraverso alcune delle più significative chiese di Catania: Cattedrale, Collegiata e Trittico Agatino. Positivo l'avvio di ArtEcclesiae CataniaL'avvio di ArtEcclesiae a Catania rappresenta un passo importante nella valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, dimostrando come sia possibile aprirlo a un pubblico più ampio senza modificare le abitudini dei fedeli.