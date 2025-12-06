Cane precipita in un burrone di 250 metri | recuperato dopo quattro giorni dai Vigili del Fuoco
Si è concluso nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, il lungo e delicato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Frosinone per il recupero di un cane precipitato in un burrone profondo oltre 250 metri, in alta montagna, a Supino, in località Santa Serena.L’animale, un segugio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
