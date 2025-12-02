Cane disperso nei boschi sopra il Lago Maggiore salvato dai vigili del fuoco

Era disperso dal pomeriggio di domenica 30 novembre, è stato recuperato dai vigili del fuoco nei boschi sopra il Lago Maggiore.É successo ieri, lunedì 1° dicembre, nella zona dell'Alpe Pala, nel comune di Miazzina, dove una squadra Saf dei vigili del fuoco ha individuato e salvato un cane di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

