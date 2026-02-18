Castelferretti rivive il Carnevale | colori giochi e un ritorno alla festa dopo la pausa forzata

Castelferretti torna a vivere il Carnevale, dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni sanitarie. La festa riprende con sfilate di carri allegorici, musica e giochi per i più piccoli, attirando decine di famiglie nella piazza principale. La comunità si riunisce per riscoprire le tradizioni e condividere momenti di allegria.

Castelferretti Rinasce al Carnevale: Una Rinascita di Colori e Tradizioni. Dopo un periodo di silenzio forzato, il Carnevale è tornato a Castelferretti, riempiendo la piazza della Libertà di bambini e famiglie. L’evento, sostenuto dall’impegno di associazioni locali e dell’amministrazione comunale, anticipa la grande sfilata di Falconara prevista per questo sabato, con l’attesa “Città di Carnevale 2026”. Una ventata di entusiasmo ha riportato in vita una tradizione che affonda le sue radici in oltre sessant’anni di storia. Un’Ondata di Entusiasmo Dopo la Pausa. L’edizione 2026 del Carnevale di Castelferretti ha segnato una ripartenza significativa per la comunità, desiderosa di ritrovare l’atmosfera festosa che la pandemia aveva interrotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

