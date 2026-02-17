Città di Carnevale Castelferretti in festa

Sabato, nella frazione di Castelferretti, si è acceso il carnevale perché le strade si sono riempite di colori e allegria. La festa si estende anche nel centro, coinvolgendo tutta la comunità e attirando molte famiglie con bambini travestiti e sfilate di carri allegorici.

L'avvio nella frazione, sabato la grande festa in centro per una "Città di Carnevale" ancora più diffusa. Il conto alla rovescia è azionato: oggi, in occasione del Martedì Grasso, la manifestazione animerà piazza della Libertà a Castelferretti per un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. Alle 15 la parata della Banda, che darà inizio all'evento promosso dagli organizzatori della Festa della Famiglia e dalla Pro loco Falconamare, con il supporto del Comune. Sono stati i volontari castelfrettesi a proporre di rilanciare la storica festa di Carnevale, una tradizione che si rinnovava da circa 60 anni ma che si era interrotta con la pandemia.