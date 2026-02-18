Castel San Giorgio caro asilo | la denuncia di Fratelli d' Italia

A Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia denuncia un aumento delle rette dell’asilo nido del 650% a metà anno scolastico. La causa principale è la decisione dell’amministrazione comunale di eliminare le fasce di reddito Isee, stabilendo invece una tariffa fissa di 150 euro al mese. Molti genitori si sono trovati sorpresi da questa scelta, che ha reso più difficile permettersi l’accesso ai servizi per i loro figli. La questione continua a suscitare proteste tra le famiglie del paese.

Via le fasce Isee, tariffa unica a 150 euro. L'opposizione: "Stangata su 55 famiglie ad anno in corso, ritirare la delibera" Rette dell'asilo nido aumentate fino al 650% a metà anno scolastico. È polemica a Castel San Giorgio per la decisione dell'amministrazione comunale di eliminare le fasce di reddito Isee e introdurre una tariffa unica di 150 euro mensili per l'accesso ai servizi per l'infanzia. Il provvedimento colpisce 55 famiglie con bambini dai 3 ai 36 mesi. La manovra ha sollevato la dura reazione del Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia, che denuncia un aggravio dei costi ingiustificato a fronte di servizi rimasti invariati.