Castel Gandolfo | Ariccia | Albano | Marina Di Tor San Lorenzo Peculato falso e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani e soggetti fragili 8 persone misure cautelari notificate dal Nas di Roma

Otto persone sono state colpite da misure cautelari emesse dal Nas di Roma, dopo aver compiuto reati di peculato, falso e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani e soggetti fragili nelle zone di Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo. Le indagini hanno rivelato che alcuni degli imputati si sono appropriati indebitamente di denaro e beni, approfittando della vulnerabilità delle vittime, molte delle quali anziane, per trarne profitto illecito. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato documenti e oggetti riconducibili alle attività illecite.

Roma: controlli a Castel Gandolfo e Albano Laziale, denunce e chiusura di attivita’ commercialiDa questa mattina i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli a tappeto in diversi punti dei due paesi.

