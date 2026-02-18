Castel Gandolfo | Ariccia | Albano | Marina Di Tor San Lorenzo Peculato falso e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani e soggetti fragili 8 persone misure cautelari notificate dal Nas di Roma
Otto persone sono state colpite da misure cautelari emesse dal Nas di Roma, dopo aver compiuto reati di peculato, falso e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani e soggetti fragili nelle zone di Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo. Le indagini hanno rivelato che alcuni degli imputati si sono appropriati indebitamente di denaro e beni, approfittando della vulnerabilità delle vittime, molte delle quali anziane, per trarne profitto illecito. Durante le operazioni, i carabinieri hanno sequestrato documenti e oggetti riconducibili alle attività illecite.
