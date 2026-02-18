Roma peculato e circonvenzione di anziani e soggetti fragili | 8 arresti
Roma, otto persone sono state arrestate per peculato e circonvenzione di anziani e soggetti fragili, dopo che i Carabinieri del NAS di Roma hanno scoperto un sistema di appropriazione indebita. La loro indagine ha portato alla scoperta di truffe che coinvolgevano persone vulnerabili, spesso con inganni e pressioni. In alcune case dei Castelli Romani e del litorale sud di Roma, sono stati trovati e sequestrati documenti e somme di denaro sospette.
Otto persone arrestate tra i Castelli Romani e il litorale sud di Roma al termine di un’indagine dei Carabinieri del NAS di Roma su un presunto sistema di appropriazione indebita ai danni di anziani e soggetti fragili. Le misure cautelari – due custodie in carcere e sei arresti domiciliari – sono state eseguite a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo su disposizione del gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura locale. Al centro dell’inchiesta due amministratrici di sostegno, nominate dai Tribunali di Velletri e di Roma, accusate di peculato, falso, circonvenzione di incapace e, in precedenza, di abbandono. 🔗 Leggi su Lapresse.it
