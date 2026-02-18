Caso Vinicius Prestianni interviene la Uefa | la nota ufficiale di risposta al Benfica aperto un fascicolo!

La UEFA ha risposto al Benfica dopo le accuse di comportamento scorretto di Vinicius Prestianni durante la partita, aprendo un fascicolo ufficiale. La decisione arriva pochi giorni dopo che il club portoghese aveva segnalato comportamenti ritenuti provocatori da parte del giovane giocatore. La UEFA ha diffuso una nota in cui conferma di aver avviato le indagini e di aver richiesto ulteriori chiarimenti. Nel frattempo, il Benfica ha insistito sulla gravità delle azioni di Prestianni, definendole inaccettabili. La polemica si è accesa ulteriormente con il coinvolgimento di diversi tifosi e analisti sportivi.

Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Il Benfica nega l'insulto razzista di Prestianni a Vinicius e pubblica un video insensato per dimostrarloIl Benfica ha diffuso un video per smentire l'accusa di insulti razzisti di Prestianni a Vinicius durante la partita contro il Real Madrid, dopo che alcuni tifosi avevano segnalato un episodio spiacevole. Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato Caso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Il comunicato e i dettagliCaso Vinicius Prestianni, interviene la Uefa: la nota ufficiale di risposta al Benfica, aperto un fascicolo! Il comunicato e i dettagli Non si placa la bufera dopo la sfida tra Benfica e Real Madrid. Caso Vinicius: l'Uefa indaga ma Prestianni si dice innocente, Henry attacca Mourinho. Scambio di accuse tra Benfica e RealLa Uefa aprirà indagine su Benfica-Real Madrid, intanto Henry se la prende con Mourinho per aver provato a difendere Prestianni, accusato da Vinicius di aver pronunciato un insulto razzista