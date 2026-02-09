William e Kate rompono parzialmente il silenzio su Andrea e il caso Epstein | I nostri pensieri alle vittime

Dopo settimane di silenzio, William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta del caso Epstein e delle accuse contro Andrea. In un messaggio pubblico, hanno espresso vicinanza alle vittime e si sono dissociati dalle azioni dell’ex principe. La loro posizione arriva in un momento di grande tensione per la famiglia reale britannica.

Per la prima volta dall’esplosione dello scandalo, William e Kate hanno preso una posizione pubblica sul caso che sta travolgendo la famiglia reale britannica. Le loro parole sono arrivate attraverso un portavoce di Kensington Palace, proprio mentre il principe si trovava a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, per una delicata missione diplomatica. «Il principe e la principessa del Galles sono profondamente preoccupati dalle rivelazioni che continuano a emergere. I loro pensieri rimangono concentrati sulle vittime», ha dichiarato il portavoce ai giornalisti. Una frase breve ma significativa, che rompe mesi di silenzio su una vicenda che sta mettendo a dura prova la monarchia britannica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

