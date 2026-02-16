Caso Epstein indagini su Jack Lang e la figlia | a Parigi perquisito l’Istituto del mondo arabo
L’indagine su Epstein ha portato le autorità francesi a perquisire l’Istituto del mondo arabo a Parigi, coinvolgendo anche Jack Lang e sua figlia. La polizia ha cercato documenti e computer nel centro culturale, sospettando legami con il controverso finanziere. È la prima volta che il nome di Lang finisce sotto inchiesta in questa vicenda. La scena si svolge nel cuore della capitale francese, dove le forze dell’ordine hanno effettuato la visita nel pomeriggio di ieri.
Scandalo Epstein travalica l’Atlantico: Perquisizioni a Parigi e indagini sull’ex ministro Jack Lang. Parigi è al centro di una tempesta giudiziaria legata al caso Epstein. Le autorità francesi hanno effettuato perquisizioni all’Istituto del Mondo Arabo e hanno aperto un’indagine formale che coinvolge l’ex ministro della Cultura, Jack Lang, e sua figlia Caroline Lang, per sospetti di frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro. L’inchiesta è stata riaperta a seguito della pubblicazione di nuovi documenti relativi al caso Epstein, che hanno rivelato connessioni tra il finanziere statunitense e diverse personalità di spicco, tra cui lo stesso Lang.🔗 Leggi su Ameve.eu
Epstein files, Francia: si dimette la figlia dell’ex ministro Jack Lang
La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.
L’ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, e la figlia Caroline si sono dimessi, sospettati di riciclaggio aggravato di frode fiscale con Epstein
L’ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, si è dimesso dalla presidenza dell’Institut du monde arabe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Re Carlo, pronti ad aiutare la polizia nelle indagini su Andrea; Caso Epstein, re Carlo pronto a sostenere la polizia nelle indagini su Andrea; Filmati mostrano presenza sospetta vicino alla cella di Epstein la notte della sua morte.
Caso Epstein, dipartimento Giustizia Usa chiarisce omissioni di nomi sensibili dai filesLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, dipartimento Giustizia Usa chiarisce omissioni di nomi sensibili dai files ... tg24.sky.it
Caso Epstein, chiesta una nuova indagine sulla sua morte: Dubbi sul suicidioMentre emergono nuovi dettagli e nomi dai file dell'ex finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni, è stata chiesta una nuova indagine sulla sua morte. Secondo Michael Baden, il p ... tg24.sky.it
La giornalista rivela a "Accordi&Disaccordi" connessioni tra il caso Epstein, Donald Trump e il Mossad israeliano - facebook.com facebook
Caso Epstein, dipartimento Giustizia chiarisce omissioni dai files x.com