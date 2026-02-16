Caso Epstein indagini su Jack Lang e la figlia | a Parigi perquisito l’Istituto del mondo arabo

L’indagine su Epstein ha portato le autorità francesi a perquisire l’Istituto del mondo arabo a Parigi, coinvolgendo anche Jack Lang e sua figlia. La polizia ha cercato documenti e computer nel centro culturale, sospettando legami con il controverso finanziere. È la prima volta che il nome di Lang finisce sotto inchiesta in questa vicenda. La scena si svolge nel cuore della capitale francese, dove le forze dell’ordine hanno effettuato la visita nel pomeriggio di ieri.

Scandalo Epstein travalica l’Atlantico: Perquisizioni a Parigi e indagini sull’ex ministro Jack Lang. Parigi è al centro di una tempesta giudiziaria legata al caso Epstein. Le autorità francesi hanno effettuato perquisizioni all’Istituto del Mondo Arabo e hanno aperto un’indagine formale che coinvolge l’ex ministro della Cultura, Jack Lang, e sua figlia Caroline Lang, per sospetti di frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro. L’inchiesta è stata riaperta a seguito della pubblicazione di nuovi documenti relativi al caso Epstein, che hanno rivelato connessioni tra il finanziere statunitense e diverse personalità di spicco, tra cui lo stesso Lang.🔗 Leggi su Ameve.eu

La figlia dell’ex ministro Jack Lang, Caroline Lang, si è dimessa dalla presidenza dell’Unione Indipendente di Produzione Francese.

L’ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, si è dimesso dalla presidenza dell’Institut du monde arabe.

