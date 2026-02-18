Caso Cup la cooperativa all' attacco | Ogni tentativo di trovare soluzioni viene strumentalizzato

La cooperativa Formula Servizi denuncia che le proposte di soluzione vengono usate a scopo politico. La società, che gestisce i servizi di front office per l’Asl Toscana Sud-Est, afferma di essere stata ingiustamente accusata di non intervenire. In una nota, sottolinea che ogni tentativo di dialogo viene sfruttato per fini diversi dal reale interesse dei lavoratori. La cooperativa rivendica trasparenza e ribadisce di aver sempre agito nel rispetto delle regole, mentre alcune parti politiche continuano a sollevare dubbi sull’affidamento dell’appalto.

Formula Servizi, società cooperativa, interviene di nuovo in merito all'appalto dei servizi di front office per l'Asl Toscana Sud-Est, provincia di Arezzo, respingendo "fermamente l'accusa di 'silenzio'". Nel comunicato Formula Servizi ribadisce alcuni punti. Il primo riguarda la disponibilità alla stabilizzazione di una quota di ore: "Era stata ribadita, senza possibilità di equivoci, la disponibilità a riconoscere la stabilizzazione di 1 ora di supplementare", proposta che – secondo l'azienda – sarebbe nata "nell'ambito di una negoziazione che le organizzazioni sindacali hanno interrotto bruscamente con la proclamazione dello sciopero".

