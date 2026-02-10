Infreddolito e affamato ladro entra in una cooperativa a Torino | arrestato dopo il tentativo di fuga

Un uomo di quarant’anni è stato arrestato questa notte a Torino dopo aver tentato di svaligiare una cooperativa. Infreddolito e affamato, ha cercato di scappare, ma è stato fermato poco dopo la mezzanotte. Al tribunale ha spiegato di essere entrato solo per fame e freddo, negando di aver portato via qualcosa. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse.

