Infreddolito e affamato ladro entra in una cooperativa a Torino | arrestato dopo il tentativo di fuga
Un uomo di quarant’anni è stato arrestato questa notte a Torino dopo aver tentato di svaligiare una cooperativa. Infreddolito e affamato, ha cercato di scappare, ma è stato fermato poco dopo la mezzanotte. Al tribunale ha spiegato di essere entrato solo per fame e freddo, negando di aver portato via qualcosa. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse.
“Scusate, ero affamato e infreddolito. Non ho portato via niente.” Così oggi, 10 febbraio, al tribunale di Torino, un uomo di quarant’anni ha provato a difendersi dall’accusa di tentato furto, dopo essere stato arrestato poco dopo la mezzanotte. Lo difende l’avvocato Tommaso Bizzocchi.L’irruzione.🔗 Leggi su Torinotoday.it
