Caso Claps Danilo Restivo forse dietro un terzo femminicidio

Danilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps in Italia e Heather Barnett in Inghilterra, potrebbe essere coinvolto anche in un terzo femminicidio. La polizia britannica sta indagando su un caso di scomparsa di una donna, avvenuto nel 2008, che potrebbe essere collegato al suo passato. Restivo si trova in carcere nel Regno Unito, dove sta scontando due condanne per omicidi. Le autorità stanno esaminando ogni possibile collegamento tra i delitti e il suo profilo criminale.

È attualmente recluso per due femminicidi diversi ma potrebbe essere responsabile anche di un terzo. Danilo Restivo è l’uomo che il 12 settembre 1993, a Potenza, uccise la 16enne Elisa Claps. Ma è anche il responsabile della morte di Heather Barnett, sarta e madre di due figli, avvenuta a Bournemouth, in Inghilterra, il 12 novembre 2002. La sua mano potrebbe però essere dietro anche un altro terribile femminicidio, commesso sempre a Bournemouth nel 2002: quello della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, accoltellata a morte in strada. A sostenere la tesi è un’inchiesta giornalistica realizzata dalla redazione di Panorama, trasmissione investigativa e di approfondimento della Bbc. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Claps, Danilo Restivo forse dietro un terzo femminicidio Non solo Claps e Barnett, Danilo Restivo forse dietro un altro femminicidio in UkDanilo Restivo potrebbe essere coinvolto in un altro femminicidio nel Regno Unito, secondo nuove indagini. Caso Claps, Danilo Restivo e il sospetto di un terzo femminicidio nel Regno UnitoDanilo Restivo, condannato per l’omicidio di Elisa Claps, è ora sospettato di aver commesso un terzo femminicidio nel Regno Unito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Omicidio Claps, spunta il nome di Danilo Restivo dietro un femminicidio del 2002 in Regno Unito; Danilo Restivo, l'ombra dell'assassino di Elisa Claps dietro un femminicidio del 2002 in Gb; Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case; Danilo Restivo, il killer di Elisa Claps forse dietro un altro femminicidio in Gb. Non solo Elisa Claps: spunta il nome di Danilo Restivo dietro un altro femminicidio in Regno UnitoUn’inchiesta della BBC riapre il caso della studentessa sudcoreana Jong-Ok Shin, uccisa nel 2002 a Bournemouth ... fanpage.it Omicidio Elisa Claps, c'è Danilo Restivo dietro un altro femminicidio nel Regno Unito?Un’inchiesta della Bbc ha riaperto il caso di una studentessa sudcoreane uccisa a coltellate nel 2002. Spunta il nome di Danilo Restivo, già condannato in Italia per l’omicidio della 16enne Elisa ... notizie.it Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera protagonisti di Morbo K. Si tratta dell'ennesimo progetto insieme per i due attori. Dopo Mare Fuori Giacomo e Vincenzo si sono ritrovati anche in Sopravvissuti, in Per Elisa - Il caso Claps, in Belcanto e in Noi siamo leggend facebook