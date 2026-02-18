Caso Bastoni Pellegatti e Sabatini | Il calcio è bellezza non furbizia

Il caso Bastoni ha scatenato polemiche tra Pellegatti e Sabatini, che criticano l’uso della simulazione nel calcio attuale. Secondo loro, il gioco dovrebbe puntare alla qualità e alla sportività, non alle finzioni per ottenere vantaggi. Pellegatti ha detto che il calcio si basa sulla bellezza, non sulla furbizia, mentre Sabatini ha sottolineato come questa tendenza possa danneggiare l’immagine dello sport. La discussione si accende in un momento in cui le strategie in campo vengono spesso condizionate da artifici e trucchi.

Inter News 24 Caso Bastoni, Pellegatti e Sabatini stigmatizzano l'accettazione della simulazione come parte integrante del gioco moderno. Il dibattito sull'episodio che ha visto coinvolti Alessandro Bastoni (difensore centrale dei nerazzurri ) e Pierre Kalulu (terzino della compagine bianconera) durante l'ultimo derby d'Italia continua a far discutere il mondo dei media. Intervenuti sul canale Youtube, i giornalisti Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini hanno analizzato la dinamica non solo sotto il profilo regolamentare, ma anche etico. Al centro della critica vi è la distinzione tra l'abilità tecnica e il tentativo di trarre in inganno l'arbitro, un tema che tocca le radici stesse della filosofia sportiva.