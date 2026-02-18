Caso auto e carburante nuova replica di Tollo Rinasce al sindaco Radica

Angelo Radica, sindaco di Tollo, si difende dopo l’indagine della procura di Chieti che lo accusa di aver usato la Fiat Panda comunale e il carburante del Comune per partecipare a eventi. Radica ha ribadito che ha agito seguendo le regole e che le spese sono state sempre documentate correttamente. Nei giorni scorsi, in città, si è acceso il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche e sul ruolo del primo cittadino.

L’inchiesta sarebbe partita da un esposto presentato a settembre 2024 dai consiglieri Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, relativo alla spesa per il carburante sostenuta dal Comune e alla gestione delle carte utilizzate per la tracciabilità dei rifornimenti. I viaggi finiti sotto la lente degli inquirenti riguardano il periodo compreso tra il 2021 e il 2023. «Abbiamo riscontrato un utilizzo improprio delle carte carburante e una spesa per rifornimenti che appariva eccessiva per il nostro Comune», affermano da Tollo Rinasce, precisando che l’esposto è stato presentato «affinché gli organi competenti potessero effettuare le necessarie verifiche».🔗 Leggi su Chietitoday.it

Rinviato a giudizio il sindaco di Tollo: è accusato di aver usato l'auto del Comune per partecipare ad attività esterneIl sindaco di Tollo, Angelo Radica, deve comparire davanti al tribunale perché la procura di Chieti lo ha rinviato a giudizio.

Nuova intimidazione a Ravanusa, dopo il sindaco tocca al segretario comunale: tagliate le ruote dell'autoA un mese dalla marcia della legalità, a Ravanusa si registrano ulteriori atti intimidatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.