Nuova intimidazione a Ravanusa dopo il sindaco tocca al segretario comunale | tagliate le ruote dell' auto

A un mese dalla marcia della legalità, a Ravanusa si registrano ulteriori atti intimidatori. Dopo le minacce rivolte al sindaco Salvatore Pitrola, questa volta è toccato al segretario comunale, con il taglio delle ruote della sua auto. La situazione evidenzia la persistenza di tensioni e rischi per le istituzioni locali, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla tutela della legalità nella comunità.

Nuovo episodio intimidatorio a Ravanusa, a un mese dalla marcia della legalità organizzata dopo le minacce al sindaco Salvatore Pitrola. Ignoti, nella mattinata di ieri, hanno tagliato tutte e quattro le ruote dell’auto del segretario comunale Luigi Lazzaro. Cartucce, fiori e una bottiglia.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

