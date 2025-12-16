Caro vita Caserta tra le città più risparmiose d’Italia
In un contesto nazionale segnato dall’aumento dei costi e dall’inflazione, Caserta si distingue come una delle città italiane più economiche. La sua capacità di offrire un tenore di vita più accessibile rispetto ad altre aree del Paese la rende un esempio di risparmio e sostenibilità per molte famiglie.
In un’Italia segnata dal caro vita e da un’inflazione che continua a incidere pesantemente sui bilanci familiari, Caserta emerge come una delle città più virtuose del Paese. È quanto rileva l’Unione Nazionale Consumatori (Unc), sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione di novembre, che. Casertanews.it
