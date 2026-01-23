Trapani illeciti dietro assegnazione case popolari | 13 arresti sequestrate auto di lusso

La Procura di Trapani ha disposto l’arresto di 13 persone nell’ambito di un’indagine su irregolarità nelle assegnazioni di case popolari. Durante le operazioni sono stati sequestrati anche veicoli di lusso. I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito le misure cautelari su delega del Gip del Tribunale di Trapani. L’indagine mira a chiarire eventuali irregolarità e il coinvolgimento di soggetti nel sistema di assegnazioni pubbliche.

La Procura della Repubblica di Trapani ha delegato i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, nei confronti di 13 persone. Di queste, nove sono state condotte in carcere, tre poste agli arresti domiciliari e una sottoposta alla misura interdittiva dai pubblici uffici. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori, evasione, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, violazioni in materia di stupefacenti, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale e da privato in atto pubblico, corruzione, favoreggiamento, peculato e invasione di terreni ed edifici.

