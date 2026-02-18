Casa Verona ospita Claudia Giordani

Claudia Giordani si presenta a Casa Verona mercoledì 18 febbraio alle 18, portando con sé anni di esperienza nello sci alpino italiano. La sua visita arriva dopo aver vinto diverse medaglie, tra cui un argento ai Mondiali. Durante l'incontro, parlerà delle sfide affrontate sulle piste e delle prossime competizioni in programma.

Mercoledì 18 febbraio alle ore 18 , una delle figure più importanti dello sci alpino italiano. A dialogare con lei sarà il giornalista Lorenzo Fabiano. Claudia Giordani è stata una pioniera dello sci femminile negli anni Settanta, protagonista della straordinaria stagione della “Valanga Rosa”. A soli 17 anni conquista il primo podio in Coppa del Mondo nel gigante di Naeba e l’anno successivo ottiene una storica vittoria a Les Gets, aprendo la strada a un’intera generazione di atlete. Determinata e competitiva, si allenava con la squadra maschile affrontando anche le piste più impegnative, preparate su ghiaccio vivo.🔗 Leggi su Veronasera.it

