Cinquant’anni fa un argento per la storia Intervista a Claudia Giordani
Cinquant’anni fa, Claudia Giordani vinse il suo primo argento nella storia dello sci. Ricorda quei momenti come se fosse ieri. Indossava il pettorale numero 1 e spiega che, all’epoca, partire con i numeri bassi dava un vantaggio: le piste si rovinavano rapidamente e il rischio di finire in qualche buca aumentava di molto. Una gara che ancora oggi rimane impressa nella sua memoria.
L'11 febbraio 1976 a Innsbruck conquistò la medaglia d'argento nello Slalom speciale, un secondo posto che lanciò lo sport femminile italiano "Indossavo il pettorale numero 1 e, all'epoca, partire coi numeri bassi era sicuramente un vantaggio: le piste si rovinavano in fretta e dopo un po' di discese i rischi di finire in qualche buca o in un passaggio rovinato erano altissimi. A me non dispiaceva partire per prima. Quella mattina però c'era brutto tempo. Alla nevicata del giorno prima si era aggiunta anche la pioggia, segno che la temperatura si era alzata: la pista ne avrebbe risentito ancora di più.
Cinquant’anni fa la prima giunta rossa a Napoli. La Fondazione Valenzi promuove mostre e convegni
Nel 1975, Napoli ha assistito all'elezione della sua prima giunta di sinistra, segnando un momento storico per la città.
Cinquant’anni fa l’addio ad Agatha Christie, regina del giallo
Cinquant’anni fa si è spenta Agatha Christie, autrice che ha rivoluzionato il genere giallo.
Argomenti discussi: Cinquant'anni fa un dottore misterioso ipnotizzò il Cesena. E lo portò in Europa; La radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un anno; Sono cinquant'anni che Taxi Driver ci mostra il vero volto della società; Cinquant’anni fa, #Cruyff indossò la bandiera catalana come fascia di capitano: portò la #Spagna nel dopo #Franco. El Paìs: accadde l'1 febbraio del 1976. Il Caudillo era morto da due mesi. Bisognava agire con grande cautela per evitare i controlli politici e d.
La radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un annoCinquant'anni fa a Bologna cominciarono le trasmissioni di Radio Alice, che si interruppero solo quando la polizia ne distrusse la sede ... ilpost.it
Radio Alice e i movimenti del ’77, a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni. Una storia più attuale che maiRivoluzionaria, anarchica e simbolo del movimento studentesco: il podcast di RayPlay Sound celebra i 50 anni di Radio Alice ... ilfattoquotidiano.it
Si tratta del primo libro in assoluto che racconta il fenomeno #ValangaRosa, con le testimonianze di oltre venti protagonisti tra atlete e tecnici, comprese le medagliate olimpiche degli anni ‘70 e ‘80 Claudia Giordani e Paola Magoni e le campionesse della Stor - facebook.com facebook
Un incontro speciale dedicato a Claudia Giordani, ex sciatrice alpina italiana, nel 50° anniversario del conferimento della medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Innsbruck 1976. Mercoledì 11 febbraio, alle 18.30, in Sala degli Specchi di Villa Ghirlanda x.com
