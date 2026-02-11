Cinquant’anni fa, Claudia Giordani vinse il suo primo argento nella storia dello sci. Ricorda quei momenti come se fosse ieri. Indossava il pettorale numero 1 e spiega che, all’epoca, partire con i numeri bassi dava un vantaggio: le piste si rovinavano rapidamente e il rischio di finire in qualche buca aumentava di molto. Una gara che ancora oggi rimane impressa nella sua memoria.

L’11 febbraio 1976 a Innsbruck conquistò la medaglia d'argento nello Slalom speciale, un secondo posto che lanciò lo sport femminile italiano "Indossavo il pettorale numero 1 e, all’epoca, partire coi numeri bassi era sicuramente un vantaggio: le piste si rovinavano in fretta e dopo un po’ di discese i rischi di finire in qualche buca o in un passaggio rovinato erano altissimi. A me non dispiaceva partire per prima. Quella mattina però c’era brutto tempo. Alla nevicata del giorno prima si era aggiunta anche la pioggia, segno che la temperatura si era alzata: la pista ne avrebbe risentito ancora di più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cinquant’anni fa un argento per la storia. Intervista a Claudia Giordani

