Lo spettacolo di Alessandro Cattelan a Pescara

Il 7 aprile 2026 il teatro Massimo si preparerà per accogliere Alessandro Cattelan e il suo nuovo show, dal titolo "Benvenuto nell'Ai!".Uno spettacolo che guarda al futuro, all'intelligenza artificiale. e a tutto ciò che ci rende umani. Ironia, ritmo e riflessioni in puro stile Cattelan.

