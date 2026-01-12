Serena Rossi | a Pescara arriva il suo spettacolo di musiche e parole dedicato a Napoli

Il 22 aprile 2026, al teatro Massimo di Pescara, Serena Rossi presenterà il suo spettacolo “SereNata a Napoli”. Un evento che unisce musica e parole, dedicato alla città di Napoli, interpretato dall’artista in modo intimo e originale. L’appuntamento offre un’occasione per ascoltare una performance che celebra le radici partenopee, in un contesto di sobria raffinatezza.

Il prossimo 22 aprile 2026 la spumeggiante Serena Rossi si esibirà al teatro Massimo di Pescara. Il titolo dello show è “SereNata a Napoli”, un notturno di musica e parole. Racconti e musica stretti in una serenata che l'attrice porta in scena per conquistare la sua città: lo spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Serena Rossi in “SereNata a Napoli” all'Augusteo

Leggi anche: Serena Autieri presenta il suo nuovo libro “Baciarsi a Napoli”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serena Rossi, arriva “SereNata a Napoli” : «La sirena e le canzoni: il mio omaggio alla città» - Com’è inevitabile, Serena Rossi ha trafficato assaje, sin dai suoi inizi, con la canzone napoletana moderna. ilmattino.it

Volevo suggerire "Il treno del bambini" : Serena Rossi - Stefano Accorsi. Netflix. - facebook.com facebook