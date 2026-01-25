È stata annunciata una nuova aggiunta alla guida Michelin: tra i dieci ristoranti selezionati a gennaio spicca Barlèsh, gestito dallo chef Francesco Berardinelli. Situato in Vicolo delle Filande nel centro di Montevarchi, il locale si distingue per la qualità della cucina e l’attenzione ai dettagli. Questa nuova entrata conferma l’interesse della guida verso realtà gastronomiche che uniscono tradizione e innovazione nel territorio.

C’è una new entry nella prestigiosa guida Michelin. Tra i dieci nuovi ristoranti selezionati nel mese di gennaio spunta Barlèsh, il locale di chef Francesco Berardinelli situato in Vicolo delle Filande, nel cuore di Montevarchi. L’incontro tra cucina tradizionale e contemporanea ha colpito così gli ispettori Michelin, che sono rimasti affascinati dalla "cucina improvvisa", vera e propria filosofia del titolare e dell’ambiente che ha creato ricavando ampi spazi da una ex filanda, oggi occupati da una cucina a vista, molto intima, con un numero ristretto di tavoli. Il padrone di casa, chef Berardinelli, ha cominciato a lavorare tra i fornelli all’Antica Osteria del Teatro di Piacenza, poi nel 1994 torna in Valdarno all’Osteria di Rendola, il suo primo locale nella campagna montevarchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ristorante nella guida Michelin

Leggi anche: In Brianza c'è un ristorante che dopo la guida Michelin conquista anche il Gambero Rosso

Leggi anche: In Brianza c'è un ristorante che dopo la guida Michelin conquista anche il Gambero Rosso

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ristorante nella guida Michelin a Torino

Argomenti discussi: I ristoranti stellati meno cari d'Italia; Cinque Foglie entra ufficialmente nella Guida Michelin 2026; Ristoranti stellati in Campania 2026: l'elenco completo della Guida Michelin; Guida Michelin Italia: ecco i nuovi 10 ristoranti di gennaio 2026, da Bolzano a Palermo.

Battipaglia, il ristorante 5 Foglie entra nella Guida MichelinCinque Foglie conquista la sua prima, prestigiosa segnalazione all’interno della Guida Michelin, come 1° e unico ristorante della città di Battipaglia ad ... napolivillage.com

Un nuovo ristorante 3 Stelle nella Guida Michelin Italia 2026PARMA (ITALPRESS) - La Guida Michelin conferma l'Emilia-Romagna come palcoscenico della cerimonia di presentazione della selezione Italia, scegliendo nuovamente Parma, città già protagonista della ... notizie.tiscali.it

Si chiama Tracce ed è il ristorante gourmet di Villa La Bollina, hotel sulle colline del Gavi in Piemonte. Alla guida un giovane chef, Davide Giovinazzo, che unisce territorio, memoria e le sue origini caraibiche facebook