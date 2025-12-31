Addio a Sergio Lorenzi lo chef che inventò la tagliata Dalla povertà e dall’orrore nazista fino alla stella Michelin

Il 31 dicembre 2025 si è spento Sergio Lorenzi, chef toscano e figura di rilievo nel panorama gastronomico. Nato in condizioni di povertà e sopravvissuto all’orrore della guerra, Lorenzi ha raggiunto il riconoscimento internazionale, tra cui una stella Michelin. È noto per aver inventato la famosa tagliata di manzo, contribuendo in modo duraturo alla cucina italiana e toscana.

Pisa, 31 dicembre 2025 – E’ morto a 89 anni Sergio Lorenzi, mito della cucina toscana, chef stellato, ristoratore e promotore della cucina italiana nel mondo: resterà negli annali come l’inventore della tagliata di manzo. Originario di Camaiore ma pisano d'adozione, Lorenzi è stato una figura chiave nell'evoluzione della ristorazione italiana dal secondo dopoguerra fino al pieno riconoscimento internazionale. I funerali, riporta l'Adnkronos, sono fissati per venerdì 2 gennaio, alle 15, nella chiesa della Sacra Famiglia di Pisa. Il personaggio. Sergio Lorenzi è stato anche il cuoco dei grandi personaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Sergio Lorenzi, lo chef che inventò la tagliata. Dalla povertà e dall’orrore nazista fino alla stella Michelin Leggi anche: Addio a Skye Gyngell, morta a 62 anni per cancro alla pelle la chef australiana che rifiutò la stella Michelin e rinnovò l'arte della cucina Leggi anche: C’è una nuova Stella Michelin a Firenze, il ristorante premiato e chi è lo chef Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Reintegrato il cassiere licenziato dopo il test del carrello. Addio a Sergio Lorenzi, lo chef che inventò la tagliata. Dalla povertà e dall’orrore nazista fino alla stella Michelin - Da bambino fu testimone dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. msn.com

