Ceparana Casa di comunità aperta entro marzo

Entro il 31 marzo sarà aperta a Ceparana la nuova Casa di comunità, un presidio dedicato a garantire servizi sanitari e sociali alla popolazione locale. Contestualmente, entreranno in funzione strutture simili a La Spezia, Luni e Sarzana, rafforzando l’offerta di assistenza territoriale nella regione. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso ai servizi e a favorire un’assistenza più vicina alle esigenze dei cittadini.

Sarà operativa entro il 31 marzo la nuova Casa di comunità di Ceparana, ed entro lo stesso periodo saranno attive anche le strutture analoghe realizzate a La Spezia, Luni, Sarzana. Lo ha ssiscurato l'assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, nell'annunciare le nuove linee guida per il funzionamento delle strutture. "Abbiamo voluto definire 'Quando rivolgersi alla Casa della Comunità' attraverso delle linee guida regionali che chiariscono in quali situazioni il cittadino può trovare una risposta completa ai casi meno urgenti – sottolinea Nicolò–. Rivolgersi ai punti di prossimità significa ricevere assistenza senza dover ricorrere necessariamente all'ospedale, garantendo una presa in carico che guarda sia all'aspetto sanitario sia a quello sociale".

Nuova Casa di Comunità a Ceparana: demolito il vecchio edificio - Con il primo colpo di benna, ha preso il via la demolizione dell’edificio in piazza Novellini a Ceparana, al posto del quale verrà realizzata la nuova Casa di ... lanazione.it

Parte il progetto casa di comunità a Ceparana: via alla demolizione del vecchio edificio - Ciò che resta dell’edificio comunale di piazza Novellini a Ceparana, si sgretola lentamente. ilsecoloxix.it

Gazzetta Della Spezia. . PONTE SANTO STEFANO - CEPARANA Mentre sta per essere inaugurato il ponte vero e proprio, è stato firmato l'accordo per il secondo lotto dei lavori - facebook.com facebook

