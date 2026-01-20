Ronda della Carità sgomberi e senzatetto | Stop al sequestro delle coperte

La recente notizia di un nuovo sgombero a Quinzano evidenzia una situazione di crescente vulnerabilità tra i senzatetto. La Ronda della Carità chiede un’attenzione più umana e rispettosa delle persone coinvolte, in particolare riguardo al sequestro delle coperte. È fondamentale affrontare questa problematica con sensibilità, promuovendo soluzioni che tutelino la dignità di chi si trova in condizioni di emergenza e fragilità.

«La notizia dell’ennesimo sgombero a Quinzano ci pone davanti a una realtà che non possiamo ignorare. Dietro le nove persone denunciate si nascondono storie di marginalità e, come riportato dalla stampa stessa, di lavoratori che semplicemente non trovano un tetto sotto cui ripararsi». Sono le.🔗 Leggi su Veronasera.it

Cibo, coperte e sorrisi per i senzatetto: al Lazzaretto batte il cuore della parrocchia ortodossaOgni domenica, presso la parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto a Milano, volontari si dedicano ad offrire cibo, coperte e conforto ai senzatetto.

Un mercoledì al mese, uno zaino pieno di panini, tè caldo e soprattutto di umanità. La Ronda della Carità è un’esperienza che insegna ai nostri ragazzi che basta poco per fare del bene: un sorriso, una parola, un incontro che cambia lo sguardo e arricchisce il - facebook.com facebook