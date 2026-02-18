Carta docente | potrò sommare il residuo del bonus 2025 26 al nuovo bonus 2026 27 per comprare più hardware?

Il bonus della carta docente per l’anno scolastico 202526, ancora non accreditato, ha spinto alcuni insegnanti a chiedersi se possano unire il residuo di quest’anno con il nuovo bonus 202627 per acquistare più hardware. Questa domanda nasce dalla voglia di sfruttare al massimo le risorse disponibili, anche se l’accredito non è ancora avvenuto. In alcuni casi, gli insegnanti hanno già fatto piani concreti per ottimizzare i loro acquisti futuri.