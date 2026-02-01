Carta docente gennaio si è chiuso senza il decreto con l’importo del bonus 2025 26

A gennaio non c’è ancora il decreto con il bonus 202526. Le scuole aspettano ancora notizie ufficiali, mentre il Decreto Scuola n. 1272025 ha solo modificato alcune norme senza yet definire l’importo per i docenti. La data di uscita del provvedimento rimane incerta, e insegnanti e istituti continuano a chiedersi cosa cambierà in concreto.

Il Decreto Scuola n. 1272025 ha modificato l'articolo 1 comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015. I docenti hanno aspettato invano il 30 gennaio, anche in forza di quanto ancora presente sul sito cartadeldocente.istruzione.it "I voucher per l'anno scolastico 20252026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026." Sono in partenza i percorsi abilitanti, seguiranno a breve i percorsi Indire, ogni giorno i docenti scelgono corsi di formazione per i quali le somme potrebbero essere destinate.

Il bonus Carta Docente per l’anno scolastico 202526 sarà disponibile a partire da gennaio 2026, ma al momento non è ancora stato annunciato il decreto con importo, modalità e criteri di assegnazione.

Questa mattina, Consap ha annunciato ufficialmente che continuerà a gestire la Carta del Docente anche per il prossimo anno scolastico.

