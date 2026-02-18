Carta del docente confermato l’importo di quasi 400 euro Frassinetti | sarà estesa anche agli ATA Confronto acceso in Commissione Cultura
La Carta del docente, approvata con un importo di circa 400 euro, ha scatenato un acceso confronto in Commissione Cultura. La ministra Frassinetti ha annunciato che la misura verrà estesa anche agli ATA, aprendo un fronte di discussione tra diversi rappresentanti. Durante il question time delle 13, i parlamentari hanno chiesto chiarimenti sul futuro del bonus e sulla possibilità di aumentarlo. I dibattiti proseguono mentre si attende una decisione definitiva sulla proposta di estensione.
La Carta del docente torna al centro del dibattito parlamentare. Nel question time svolto alle ore 13.30 di oggi in VII Commissione Cultura alla Camera, l'onorevole Irene Manzi (Pd) ha chiesto chiarimenti al Governo sui ritardi nell'erogazione e sulla riduzione dell'importo individuale, mentre la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha illustrato le modifiche introdotte e la nuova impostazione dello strumento.
Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. [VIDEO]Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un ampliamento della Carta Docente.
Carta docente, Valditara: "Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA". Stanziati in totale 670 milioni [VIDEO]Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta Docente verrà estesa anche ai precari fino al 30 giugno e al personale educativo.
TREVISO - Decine di prof da rimborsare. Sono gli insegnanti in servizio nella Marca che negli anni, in particolare da precari, non si erano visti caricare nemmeno un euro sulla Carta del ...
La Carta del Docente si trasforma e cambia volto: arriva la Carta dei Servizi valida anche per il personale ATALa Carta del Docente diventa Carta dei Servizi e includerà bonus e benefici anche per il personale ATA, un cambiamento storico accolto dai sindacati. alfemminile.com
