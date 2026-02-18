Carri maschere e sorrisi vincono sul maltempo | grande successo per il Carnevale Maddalonese

Il Carnevale Maddalonese, giunto alla sua undicesima edizione, ha attirato molte persone nonostante la pioggia. La causa del successo è stata la vivacità delle maschere e la creatività dei carri colorati, che hanno animato le strade anche sotto il maltempo. I partecipanti hanno sfidato il temporale, portando allegria e musica tra i vicoli di Maddaloni. Le famiglie e i bambini si sono divertiti tra sfilate e balli, dimostrando quanto questa tradizione resista alle intemperie e continui a coinvolgere tutta la comunità.

La kermesse giunta all'undicesima edizione ha visto la partecipazione di pubblico. Soddisfatti gli organizzatori Il Carnevale Maddalonese, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione, si è concluso con un successo oltre ogni aspettativa, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e partecipati della città. Il maltempo ha impedito lo svolgimento di alcuni spettacoli programmati in serata, con la pioggia che ha causato la sospensione forzata degli spettacoli. Spettacoli che, come precisano gli organizzatori, sono solo rinviati a una data con un meteo più clemente. La giornata conclusiva, martedì grasso, si è svolta come da programma ed è stata un'esplosione di festa, allegria, colori, musiche, ancor più coinvolgente e potente di quanto si potesse immaginare, quasi a voler idealmente compensare le serate sospese.