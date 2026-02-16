Ponte grande successo per il Carnevale | ecco i carri vincitori

Il Carnevale di Pontedera ha attirato migliaia di spettatori ieri, grazie alla sfilata dei carri colorati che ha coinvolto tutta la città. La 45ª edizione di questa tradizione locale ha visto una partecipazione record, con le strade piene di famiglie e appassionati. I carri vincitori sono stati premiati davanti a una piazza gremita, mentre i gruppi si preparano già al grande finale di domani, il Martedì di Carnevale.

45ª Edizione del Carnevale Storico Pontese: successo di pubblico e appuntamento a domani – Martedì di Carnevale – per il gran finale. Grande successo per la prima giornata della 45ª edizione del Carnevale Storico Pontese – Carnevale Pontese, che ha conquistato il pubblico non solo per la maestosità dei carri allegorici, ma anche per la profondità e l'attualità dei temi scelti: intelligenza artificiale e sostenibilità green. Migliaia di persone si sono riversate in strada per la prima sfilata, nonostante il tempo non proprio clemente. La partecipazione è stata straordinaria, confermando le aspettative e l'entusiasmo che ogni anno accompagna uno degli appuntamenti più attesi della comunità di Ponte.