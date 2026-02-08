Carri maschere e sorrisi Sfilano i cortei dell’allegria

Le strade si riempiono di carri colorati e maschere mentre le persone si preparano a festeggiare. In molte città italiane, i cortei di Carnevale sono già iniziati, con carri decorati, musica e sorrisi ovunque. Tra coriandoli e dolci tradizionali, la festa invade le piazze, portando allegria e spensieratezza.

Un po’ ovunque cominciano a sfilare carri di carnevale e mascherate tra coriandoli e dolci tradizionali. Come sempre c’è attesa per la seconda sfilata allegorica del Castlein, in centro a Castelnovo Sotto, dove oggi alle 14,30 è in programma il secondo colorato corteo con i grandi carri e le mascherate in centro storico, con ospite il Centro teatrale Corniani, con il suo palcoscenico itinerante a tre ruote e lo spettacolo di burattini. Restano aperti il Museo della Maschera in municipio e la mostra documentaria sul carnevale nella chiesa della Madonna. Le scuderie continuano a sfidarsi a colpi di fantasia, musica e danze per conquistare il gonfalone dello storico carnevale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carnevale torna a riempire le strade di Medicina.

Carnevali: un’antica tradizione che anima le piazze italiane con maschere, carri e momenti di allegria.

