Carrefour nel nuovo Piano tagli di costi da 1 miliardo l’anno e meno estero

Carrefour ha annunciato oggi un piano di riduzione dei costi di un miliardo di euro all’anno entro il 2030, motivato dalla necessità di migliorare la redditività. La decisione deriva dalla volontà di ristrutturare le operazioni e di focalizzarsi sui mercati principali, come Francia, Spagna e Brasile. La strategia prevede anche una riduzione delle attività all’estero, con un impatto su alcuni negozi e filiali. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra i lavoratori e gli analisti, mentre l’azienda conferma che l’Italia resterà esclusa dal piano di riorganizzazione.

Carrefour: Tagli da un Miliardo e Riorganizzazione Globale, l’Italia Resta Fuori. Parigi, 18 febbraio 2026 – Carrefour ha presentato oggi un piano strategico ambizioso e radicale, puntando a ridurre i costi di un miliardo di euro all’anno entro il 2030 e a concentrare le proprie attività su Francia, Spagna e Brasile. L’annuncio, arrivato in un momento di difficoltà finanziaria per il gruppo, ha innescato un calo del 4,4% del titolo in borsa e solleva interrogativi sul futuro del settore della grande distribuzione. Un Piano di Ristrutturazione Profonda. Il nuovo piano, varato dall’amministratore delegato Alexandre Bompard, rappresenta una svolta significativa per Carrefour, che negli ultimi anni ha faticato a mantenere la sua competitività in un mercato in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Per tutte le lunghezze e tutti i gusti. Nuovo taglio di capelli? Ecco i 5 tagli di capelli da provare quest'annoPer il 2026, ecco cinque tagli di capelli che si distinguono per stile e praticità.

Ambulanze e nuovo piano: "Penalizzati con altri tagli"L'assegnazione delle ambulanze e il nuovo piano sanitario hanno portato a modifiche che penalizzano alcune aree.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.