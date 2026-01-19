Per tutte le lunghezze e tutti i gusti Nuovo taglio di capelli? Ecco i 5 tagli di capelli da provare quest' anno

Per il 2026, ecco cinque tagli di capelli che si distinguono per stile e praticità. Se stai pensando a un nuovo look, questa selezione ti aiuterà a scegliere tra le proposte più interessanti dell’anno. Semplici, eleganti e adattabili a diverse esigenze, queste acconciature rappresentano le tendenze più attuali per rinnovare il proprio stile con sobrietà e gusto.

A nno nuovo, taglio di capelli nuovo. Quale scegliere? Nel 2026 ci sono 5 tagli di capelli che si annunciano i più cool da provare. Come il bob, che diventa minimale ed essenziale (stile Lily Collins) o il mullet che continua a piacere nonostante la sua complessità, così come gli scalati stile Farrah Fawcett e Jane Birkin. Eccoli tutti. Emily Ratajkowski e il peggior taglio di capelli della sua vita: «Sono sotto shock!» X Leggi anche › Golden Globe 2026, capelli: tra le star, “vince” il caschetto Tagli di capelli, i 5 da provare nel 2026. Il butterfly cut di Kourtney Kardashian, il “Lily bob”, il “Dakota long” 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per tutte le lunghezze e tutti i gusti. Nuovo taglio di capelli? Ecco i 5 tagli di capelli da provare quest'anno Leggi anche: Cambio look per l’anno nuovo? Tutti i colori capelli di tendenza del 2026 da provare secondo le star Un'idea per la testa: i tagli capelli per il nuovo anno, le ispirazioni dalle star e dai saloni

Per il nuovo anno, i tagli di capelli si ispirano alle star e ai saloni di tendenza. Il 2026 vede il ritorno del bob, interpretato in vari modi: dallo stile ultra short di Lily Collins al clavicle cut di Hailey Bieber. Una selezione di look pratici e di tendenza, ideali per rinnovare il proprio stile con eleganza e semplicità. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capelli: le 7 tendenze più forti dell'Autunno-Inverno 2025/26 - Il rigore e l'austerità tipici della fredda stagione vengono smantellate da chiome che evocano le lunghezze ... vanityfair.it SAMUELE CARRINO E IL SUO NUOVO TAGLIO DI CAPELLI! #shorts #tiktok #perte #neiperte

