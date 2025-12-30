Ambulanze e nuovo piano | Penalizzati con altri tagli

L'assegnazione delle ambulanze e il nuovo piano sanitario hanno portato a modifiche che penalizzano alcune aree. Nonostante le positive performance, l’USL8 ASL Toscana Sud Est e la Regione Toscana hanno deciso di eliminare l’autoinfermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno, generando preoccupazioni tra cittadini e operatori. Questa scelta rappresenta un ulteriore taglio ai servizi di emergenza, in un contesto di riorganizzazione che continua a suscitare discussioni.

Arrivato il regalo di natale: nonostante le eccellenti statistiche, viene tolta dall’ USL8 ASL Toscana Sud Est e dalla Regione Toscana l’ autoinfermieristica nella zona di Arezzo e Valdarno. Come sempre avviene, Castiglion Fiorentino e in generale la Valdichiana ne subisce, anche se di riflesso, la conseguenze. "Perché è chiaro a tutti" – tuona l’assessore alla Sanità Stefania Franceschini – "che in caso di necessità l’infermierizzata con sede a Castiglion Fiorentino verebbe dirottata ad Arezzo". E meno male che lo scorso mese di ottobre, durante il consiglio comunale, il Direttore Generale USL8 ASL Toscana Sud Est, Marco Torre aveva detto che per essere una sanità rispondente alle esigenze della popolazione si dovrebbe garantire sia cure che servizi che non potranno mai essere frutto di un mero calcolo matematico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambulanze e nuovo piano: "Penalizzati con altri tagli" Leggi anche: Manovra, cartelle esattoriali rottamate in 9 anni. Pensioni, penalizzati i lavori usuranti | Le misure: congedi | tasse | famiglia | tagli Leggi anche: Luci d'Artista, scatta il piano soccorsi: squadre mediche e ambulanze per blindare l'evento Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ambulanze e nuovo piano: Penalizzati con altri tagli. Piano Asl 1 per rinnovo mezzi, previsto acquisto di 14 ambulanze - Quattordici nuove ambulanze, di cui una consegnata oggi, oltre a 7 auto mediche, due disponibili da subito: è questo il piano, in via di attuazione, varato dalla Direzione strategica della Asl 1 ... ansa.it Presentazione ufficiale del nuovo volume Fusta Editore Sabato 6 dicembre, ore 16, nella saletta S. Agostino della Biblioteca Civica di Savigliano, verrà presentato il nuovo libro edito da Fusta: "AMBULANZE ITALIANE FIRMATE FISSORE" Un’opera unica ch - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.