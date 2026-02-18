Carrefour | 2025 ancora difficile Nuovo PIano strategico senza l’Italia

Carrefour ha annunciato che il 2025 resterà complicato, anche perché il nuovo piano strategico non include l’Italia. La catena punta a ridurre i costi di un miliardo di euro all’anno entro il 2030, concentrandosi sui mercati principali come Francia e Brasile. La decisione di escludere l’Italia da questa strategia solleva interrogativi sulla presenza del gruppo nel nostro Paese. La società si prepara a riorganizzare le sue priorità, lasciando presupporre ulteriori cambiamenti nelle sue attività italiane. Nasce dunque una nuova fase per Carrefour nel nostro mercato.

Il nuovo Piano strategico di Carrefour prevede un programma di razionalizzazione dei costi che vale 1 miliardo l’anno sino al 2030 e la focalizzazione sui mercati core, in particolare Francia (quota al 24%) e Brasile (al 20%). Lo ha annunciato la big francese della grande distribuzione, dopo aver presentato risultati 2025 negativi. La reazione del titolo sulla piazza di Parigi, all’indomani della pubblicazione dei risultati e mentre è in corso l’investor day non è delle migliori, in quanto le azioni Carrefour perdono oltre il 7%. I numeri del 2025. Carrefour ha chiuso l’esercizio 2025 con vendite a parità di perimetro in aumento del 2,8% (+1,6% nel 4° trimestre), ed un EBITDA pressoché stabile a circa 4,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

