Qualità e sostenibilità per il turismo di Malcesine nel nuovo piano strategico

Il Comune di Malcesine traccia la sua rotta verso il 2035 con la presentazione del nuovo Piano Strategico del Turismo pluriennale. Il documento è stato elaborato con il supporto di JustGood Tourism ed è stato presentato mercoledì scorso, 26 novembre, a Palazzo dei Capitani. Si tratta di una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altre letture consigliate

Marche, vincono due eccellenze locali, a Treia e Loreto, premiate per qualità, sostenibilità e passione. Le storie di entrambe le attività - facebook.com Vai su Facebook

L'OLIO EVO 100% ITALIANO: ACCORDO CONFAGRICOLTURA – COSTA D’ORO. LA SOSTENIBILITÀ COME VALORE PREMIANTE Parte dalla Puglia e dalla Calabria il nuovo accordo tra Confagricoltura e Costa d’Oro per valorizzare olio extravergine 100 Vai su X

Malcesine: al via una nuova strategia turistica e di governance partecipato - Il Comune di Malcesine ha avviato un ambizioso percorso per ridefinire il proprio sviluppo turistico, valorizzando in modo integrato il patrimonio storico, naturalistico e culturale del territorio. Come scrive giornaleadige.it