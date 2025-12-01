Qualità e sostenibilità per il turismo di Malcesine nel nuovo piano strategico

1 dic 2025

Il Comune di Malcesine traccia la sua rotta verso il 2035 con la presentazione del nuovo Piano Strategico del Turismo pluriennale. Il documento è stato elaborato con il supporto di JustGood Tourism ed è stato presentato mercoledì scorso, 26 novembre, a Palazzo dei Capitani.

