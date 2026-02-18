Carosino Puglia | il Teatro Festival riapre le ferite del ’44 con la prima di 1944 Il Rifugio
Carosino riapre le ferite della guerra: il Teatro Festival al via con “1944 Il Rifugio”. Carosino, in Puglia, si prepara ad accogliere la nona edizione del Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” con una rappresentazione che segna un’inedita apertura: la première assoluta di “1944 Il Rifugio” di Giuseppe Cazzato. L’evento, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, intende offrire un’immersione nel dramma della Seconda Guerra Mondiale, esplorando temi di sopravvivenza, amicizia e tradimento attraverso una storia ambientata nel cuore del territorio pugliese. Un’anteprima immersiva: la scelta di un debutto atipico.🔗 Leggi su Ameve.eu
A Carosino con “Molto disagio per nulla” si conclude il Teatro Festival di CarusTeatro ApsA Carosino si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” organizzato da CarusTeatro Aps.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
