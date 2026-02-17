Il Teatro Festival di CarusTeatro Aps, intitolato “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, riprende a Carosino con la messa in scena di “1944 Il Rifugio”. La rappresentazione, che si svolge nel teatro locale, si inserisce tra due spettacoli speciali non inclusi nell’abbonamento e porta sul palco un racconto ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La nona edizione della rassegna, diretta da Davide Roselli, presenta diverse novità rispetto alle edizioni passate.

Tarantini Time Quotidiano Con due spettacoli “fuori abbonamento”, torna il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, la rassegna teatrale di CarusTeatro Aps che, con la Direzione Artistica di Davide Roselli, in questa nona edizione vedrà numerose novità. La prima è l’inizio della rassegna che vedrà la compagnia CarusTeatro proporre, in una première assoluta in due impedibili serate “fuori abbonamento”, “1944 Il Rifugio” di Giuseppe Cazzato, portato in scena con l’adattamento teatrale e la regia di Davide Roselli. In queste due serate sarà svelato il cartellone della nona edizione del Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” che, nei prossimi tre mesi, vedrà sette importanti compagnie amatoriali italiane proporre a Carosino i loro lavori teatrali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Con “1944 Il Rifugio” a Carosino torna il Teatro Festival di CarusTeatro Aps

A Carosino con “Molto disagio per nulla” si conclude il Teatro Festival di CarusTeatro ApsA Carosino si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” organizzato da CarusTeatro Aps.

A Carosino si conclude il Teatro Festival di CarusTeatro ApsA Carosino si conclude il Teatro Festival “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino” organizzato da CarusTeatro Aps, sotto la direzione artistica di Davide Roselli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.