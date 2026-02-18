Caro sindaco siamo senza giochi E il Comune dà mille euro ai bimbi

La classe 3B della scuola primaria di Vicchio si è rivolta al sindaco e alla dirigente scolastica, lamentando la mancanza di giochi nel cortile. I bambini spiegano che i loro tentativi di inventare nuovi giochi durante la ricreazione non funzionano, e chiedono un'attenzione concreta. Il Comune, intanto, ha deciso di assegnare un contributo di mille euro per acquistare nuovi giochi. I ragazzi sperano che questa somma possa migliorare le pause nel cortile e rendere il tempo libero più divertente.

"Caro sindaco e cara dirigente, siamo la 3B della scuola primaria di Vicchio. Noi vorremmo dei giochi, perchè tutti quelli che inventiamo a ricreazione fuori non vanno bene e allora con cosa giochiamo? Per noi è importante". Inizia così, seguita da una lunga lista di giochi, come scivoli, sabbiere e molto altro, la lettera che i bambini di una classe della scuola primaria di Vicchio hanno inviato al Comune. E siccome i sogni a volte si avverano, l’appello è stato raccolto prima dalla consulta dei genitori e poi dal sindaco Francesco Tagliaferri, che è andato a trovarli di persona, insieme agli assessori Cristina Braschi ed Elena Marsili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

