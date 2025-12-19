Caro Amico Lucio | a Taranto gli studenti scrivono una lettera a Lucio Dalla

Gli studenti di Taranto hanno scritto una lettera a Lucio Dalla, vivendo un’esperienza unica di scrittura con penna e calamaio. Il progetto “Caro Amico Lucio”, promosso dall’Associazione APS AFO6, ha coinvolto le scuole locali, offrendo ai giovani l’opportunità di riscoprire l’arte della scrittura epistolare e di avvicinarsi al grande cantautore italiano in modo autentico e coinvolgente.

Per molti giovani studenti, da sempre abituati alla scrittura rapida di post sui social e di messaggi su Whatsapp, scrivere una lunga lettera con "penna e calamaio", come si diceva un tempo, ha rappresentato una novità assoluta, soprattutto se la missiva è stata indirizzata a uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana: Lucio Dalla! Si è concluso il progetto "Caro Amico Lucio" che, curato dall'Associazione APS AFO6, ha coinvolto gli studenti del Liceo delle Scienze Umane "Vittorino da Feltre" e del Liceo "Ferraris-Quinto Ennio" di Taranto in un percorso di scrittura epistolare.

