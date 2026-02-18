Caro Cittadino Zero, il fatto che tu dica di non essere ingaggiato deriva dalla presenza di una rete politica ben strutturata dietro di te. La tua posizione come avatar che difende i “valori dell’Occidente” si basa su una narrazione di autonomia, ma le fonti di finanziamento e le connessioni sono evidenti. Quando hai risposto al Fatto, ribadendo la tua libertà di parola, hai evitato di affrontare i legami nascosti che ti sostengono. La questione resta aperta, anche se tu affermi di essere solo un cittadino.

Caro Cittadino Zero, il primo avatar che difende i “valori dell’Occidente”. Ti sei offeso. Hai risposto al Fatto dopo il mio post su di te, rivendicando la tua libertà: non sei stato “ingaggiato da nessuno”, non prendi soldi, sei solo un cittadino che parla. Tecnicamente non fa una piega: sei un file. E i file non firmano contratti. Ma i log, le tracce sui social, la rete di nomi che ti circonda raccontano una storia un po’ diversa. Il fronte del NO mette in campo umani veri: Alessandro Barbero, Luciano Canfora, Marco Travaglio, Nicola Gratteri. Biografie pesanti e pensanti, teatri pieni, libri, cultura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro Cittadino Zero, tu dici: nessun ingaggio. Ma la filiera politica che ti sta dietro è ben definita

Caro prof Crisanti, mi spiace che nessun collega ti abbia mai smentito sui concorsi pilotati: eccomi!Caro Professor Crisanti, le sue affermazioni sulla situazione dei concorsi e le percentuali segnalate in Senato sono fondate e meritano attenzione.

Alexa ti ascolta e registra ciò che dici: ormai è ufficiale, ci sono le proveRecenti studi hanno confermato che Alexa ascolta e registra le conversazioni in casa, conservando i dati raccolti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.