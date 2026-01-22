Recenti studi hanno confermato che Alexa ascolta e registra le conversazioni in casa, conservando i dati raccolti. Questa funzionalità, spesso poco nota, solleva importanti questioni sulla privacy e sulla gestione delle informazioni personali. È fondamentale conoscere come vengono trattati i dati condivisi con dispositivi vocali come Alexa, per poter adottare le misure necessarie a tutelare la propria riservatezza.

Non tutti lo sanno la Alexa, che ascolta e registra le conversazioni in casa, conserva tutto: finalmente svelata la verità. Da quando gli assistenti vocali sono entrati nelle case di milioni di persone, una domanda continua a circolare con insistenza: “Alexa ci ascolta sempre?”. È un dubbio diffuso, alimentato da timori sulla privacy e da episodi in cui utenti hanno scoperto registrazioni inattese nei propri archivi digitali. L’idea che un dispositivo domestico possa “spiare” conversazioni private è diventata una delle preoccupazioni più comuni legate alla tecnologia smart. Alexa, dove trovare tutte le nostre conversazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Alexa ti ascolta e registra ciò che dici: ormai è ufficiale, ci sono le prove

