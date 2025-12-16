Industria cinematografica e audiovisiva dalla Regione quasi 60mila euro per tre percorsi in provincia

La Regione Emilia-Romagna investe quasi 60.000 euro in tre percorsi provinciali per promuovere l'industria cinematografica e audiovisiva, rafforzando il settore e stimolando lo sviluppo culturale ed economico nella regione. Un ulteriore impulso con oltre 2 milioni di euro destinati a sostenere il comparto, favorendo la crescita di talenti e progetti nel settore.

Nuovo investimento della Regione per lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva dell’Emilia-Romagna: oltre 2 milioni di euro (esattamente 2.144.709) di fondi europei della Regione, Programa regionale Fse+ 20212027, per qualificare e innalzare le competenze del settore. 43 progetti. Cesenatoday.it Regione Campania, nuova legge sul cinema e l’audiovisivo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cinema e audiovisivo: dalla Regione in arrivo oltre 2 milioni di euro - Nuovo investimento della Regione Emilia Romagna per lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva dell’Emilia- chiamamicitta.it

Chiuso il bando Fesr: 12 progetti finanziati per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva - Chiarelli e Tronzano: "Si tratta di un investimento concreto che rafforza l’intera filiera e conferma la volontà della Regione di accompagnare le imprese, attrarre produzioni e rendere il Piemonte più ... torinoggi.it

