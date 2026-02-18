Carnevali storici aumentano a 250mila euro le risorse della Regione | fondi per due eventi del ravennate

La Regione ha deciso di aumentare a 250mila euro i fondi destinati ai Carnevali storici, a seguito della crescita di partecipanti e visitatori. La decisione deriva dal successo delle manifestazioni, che attirano ogni anno migliaia di persone nelle città del ravennate. Con questa cifra, la Regione vuole rafforzare l’organizzazione di eventi tradizionali, coinvolgendo ancora di più le comunità locali. Le risorse serviranno a migliorare le strutture e le attività durante i carnevali, che ormai rappresentano un punto centrale nel calendario culturale regionale.

Allegni: “Rafforziamo il nostro impegno perché crediamo nel valore sociale e culturale di queste manifestazioni, da custodire e mantenere vive e vivaci” Mentre l’allegria di carri, maschere e musiche anima città e province dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo nell’organizzazione intere comunità e richiamando sempre più pubblico, la Giunta regionale ha approvato la concessione di 250mila euro di contributi per sostenere e valorizzare i Carnevali storici per l’anno 2026. Sono 11 le domande presentate, tutte accolte e quindi finanziate; rispetto allo scorso anno, aumentano le risorse stanziate e il numero di Carnevali sostenuti: nel 2025 infatti i contributi ammontavano a 200mila euro, assegnati a 8 rassegne.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Carnevali storici dell’Emilia-Romagna, aumentano a 250mila euro i contributi della Regione: quali sonoLa Regione Emilia-Romagna ha deciso di aumentare a 250mila euro i fondi destinati ai Carnevali storici, per rispondere alla crescente partecipazione delle comunità locali.

Dalla Regione 250mila euro per i Carnevali storici: Forlì-Cesena fa il pieno con Gambettola e ForlimpopoliLa Regione ha deciso di assegnare 250mila euro ai Carnevali storici, come Gambettola e Forlimpopoli, per sostenere le tradizioni locali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.