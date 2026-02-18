Carnevale Telesino da record la città si accende di colori e sorrisi
Il Carnevale Telesino ha attirato migliaia di visitatori, portando un'energia travolgente in città. La sfilata del Trenino Allegorico ha incantato grandi e piccoli, mentre i carri decorati hanno riempito le vie di colori vivaci. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, con molte persone che hanno scelto di trascorrere il weekend tra musica, sfilate e momenti di allegria. Le strade del centro si sono riempite di sorrisi e fotografie, testimoniando un’edizione che ha superato ogni previsione. La città si prepara ora alla prossima festa.
Dalle sponde romantiche del lago alle piazze del centro urbano, Telese Terme si è trasformata in un palcoscenico vibrante, dove ogni attività in cartellone ha saputo toccare le corde del cuore e del divertimento. Il viaggio è iniziato sotto il segno dell’amore, con il preludio romantico del 13, 14 e 15 febbraio, che ha visto il lungolago e le strade cittadine vestirsi di eleganza e suggestione, attirando turisti e coppie in un abbraccio tra bellezza territoriale e promozione turistica. Particolarmente toccante è stata la tappa del 16 febbraio con il “Carnevale Senior” presso la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Tempo di Carnevale. Dolci, colori e giochi. La piazza si accendeLa piazza di Castel San Pietro si riempie di colori e allegria.
Amore, colori e tradizione: al via il Carnevale Telesino 2026Il Carnevale Telesino 2026 è iniziato ieri sera, dopo che le strade si sono riempite di maschere colorate e musica allegra.
Telese Terme celebra Carnevale tra maschere, colori e spirito di comunitàUn’esplosione di colori, il fragore delle risate e il fascino senza tempo della tradizione: il Carnevale Telesino, targato Pro Loco Telesia APS, si chiude con un successo che va ben oltre le aspettati ... ntr24.tv
