Amore colori e tradizione | al via il Carnevale Telesino 2026

Il Carnevale Telesino 2026 è iniziato ieri sera, dopo che le strade si sono riempite di maschere colorate e musica allegra. La causa di questa festa è la voglia di tornare a divertirsi dopo due anni di stop forzato. Le persone si sono radunate nel centro storico, portando con sé costumi vivaci e coriandoli, pronti a vivere tre giorni di allegria.

Entra nel vivo la stagione dei festeggiamenti nella città termale. La Pro Loco Telesia APS, in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale di Telese Terme, inaugura ufficialmente il cartellone di eventi del "Carnevale Telesino", un programma ricco e variegato che promette di coinvolgere l'intera comunità, dai più piccoli ai nonni, passando per le coppie in cerca di romanticismo. Il cartellone di quest'anno si distingue per un approccio inclusivo e diffuso, capace di unire la magia del Carnevale alle celebrazioni di San Valentino, trasformando la città in un palcoscenico di colori e sorrisi.

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO – CARNEVALE TELESINO Telese Terme si prepara a vivere un pomeriggio di colori, musica e pura magia Per le strade del paese sfilerà un trenino allegorico allestito a mo' di carro, con ogni vagone pronto a far sognare gran